Bir anne sevgisi yüzlerce genci bağımlılıktan kurtardı

Bağımlılıkla mücadeleye kendi oğlunu kurtarmak için başlayan 71 yaşındaki Hayriye Kılıç, bugün yüzlerce gencin yeniden hayata tutunmasına destek oluyor. Bağımlıları tedavi merkezlerine yönlendiren Kılıç, her gün sokakta yaşayan ve bağımlılıkla mücadele eden kişilere de yemek ve kıyafet ulaştırıyor. "Hayriye Anne" olarak tanınan Kılıç, “Bu mücadelede sevgi en güçlü destek" dedi.
Antalya'da yaşayan 71 yaşındaki Hayriye Kılıç, hayatını bağımlılığın pençe-sindeki gençlere umut olmaya adadı. "Hayriye Anne" olarak tanınan Kılıç, önce kendi oğlunu bağımlılıktan kurtardı, ardından yüzlerce gencin yeniden hayata tutunmasına vesile oldu. Kılıç, her gün sokakta yaşayan ve bağımlılıkla mücadele eden kişilere de yemek ve kıyafet ulaştırıyor.
ÖNCE OĞLUNU KURTARDI SONRA DİĞER GENÇLERİ
Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla Yeni Şafak'a konuşan Hayriye Kılıç, bu yolculuğun oğlunun madde bağımlısı olduğunu öğrenmesiyle başladığını anlattı. İlk yıllarda yalnızca oğluna destek olduğunu belirten Kılıç, "Oğlumun arkadaşlarına da yardımcı oldum. Onlarda da olumlu sonuçlar alınca süreç büyüdü. Yardım etmek zamanla benim için vazgeçilmez bir sorumluluğa dönüştü" dedi.
AİLELERE YOL GÖSTERİYOR
Bağımlı gençleri bağımlılıkla mücadele merkezlerine yönlendirdiğini söyleyen Kılıç, bugüne kadar çok sayıda kişinin hayatına dokunduğunu ifade etti. Tamamen gönüllülük esasıyla çalıştığını belirten Kılıç, "Hiçbir ücret almadan yardımcı oluyorum. Merkezlere gönderdiğim kişilerden çoğu süreci tamamladı. Yüzde 90'ı eğitmen olarak çalışıyor ya da işine, ailesine kavuşmuş durumda" diye konuştu. Türkiye'nin dört bir yanından ailelerin kendisini aradığını anlatan Kılıç, "Onlara nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyorum, yol gösteriyorum" ifadelerini kullandı.
SOKAK SOKAK GEZİYOR
Hayriye Anne'nin desteği yalnızca tedavi süreciyle sınırlı kalmıyor. Antalya'da her gün bağımlıların ve sokakta yaşayan kişilerin yoğun olduğu bölgelere giden Kılıç, ihtiyaç sahiplerine yemek ve kıyafet ulaştırıyor. Kılıç, "En az 60 kişilik yemek dağıtıyorum. Kıyafet götürüyorum. Bu insanların ihtiyaçları oluyor, eşyaları çalınıp kaybolabiliyor. Bu nedenle aracımın bagajı her zaman kıyafetle dolu" sözleriyle çalışmalarını anlattı.
Kendimle yüzleştim ve kurtuldum
- Hayriye Anne'nin hayatına dokunduğu isimlerden biri de A.K. oldu. Yaklaşık 15 yıl bağımlılıkla mücadele ettiğini belirten A.K., "Her şey alkolle başladı, ardından yıllarca esrar kullandım. Zamanla iş kontrolden çıktı ve Türkiye'de ulaşabildiğim hemen her maddeyi kullandım" dedi. Annesinin yıllarca kendisini kurtarmak için mücadele ettiğini anlatan A.K., "Annem yıllarca beni kurtarmak için mücadele etti. Hayriye Anne ile de o süreçte tanıştık. Annemin bitmeyen mücadelesi ve Hayriye Anne'nin desteğiyle yardım almaya karar verdim. İlaçsız ve ücretsiz rehabilitasyon programında bağımlılıkla yüzleştim" diye konuştu. Tedavi sürecinde asıl iyileşmenin kendini tanımaktan geçtiğini öğrendiğini belirten A.K., 9 aydır temiz olduğunu, riskli ortamlardan uzak durdupunu söyledi.