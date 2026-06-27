Bir anne sevgisi yüzlerce genci bağımlılıktan kurtardı

Hayriye Anne'nin hayatına dokunduğu isimlerden biri de A.K. oldu. Yaklaşık 15 yıl bağımlılıkla mücadele ettiğini belirten A.K., "Her şey alkolle başladı, ardından yıllarca esrar kullandım. Zamanla iş kontrolden çıktı ve Türkiye'de ulaşabildiğim hemen her maddeyi kullandım" dedi. Annesinin yıllarca kendisini kurtarmak için mücadele ettiğini anlatan A.K., "Annem yıllarca beni kurtarmak için mücadele etti. Hayriye Anne ile de o süreçte tanıştık. Annemin bitmeyen mücadelesi ve Hayriye Anne'nin desteğiyle yardım almaya karar verdim. İlaçsız ve ücretsiz rehabilitasyon programında bağımlılıkla yüzleştim" diye konuştu. Tedavi sürecinde asıl iyileşmenin kendini tanımaktan geçtiğini öğrendiğini belirten A.K., 9 aydır temiz olduğunu, riskli ortamlardan uzak durdupunu söyledi.