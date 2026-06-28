Ümraniye’de "zula evi" operasyonu: 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ümraniye’de geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takiplere göre şüpheli şahısların Çamlık Mahallesi’nde bulunan ve "zula evi" olarak adlandırdıkları 2 farklı adreste uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Zanlıların uyuşturucu maddelerin dağıtımında ise bir binek araç kullandıkları tespit edildi.