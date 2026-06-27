Tekirdağ’da tarım arazisinde iki noktada yangın

Yangınlardan biri Tekirdağ-İstanbul kara yolu üzerindeki tarım arazisinde, diğeri ise Marmaraereğlisi ilçesindeki farklı bir tarım alanında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangınlar, etkili olan rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin tarım arazilerinde bulunan konteynerlere ulaşmasıyla bölgede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Birçok konteyner tamamen yanarak küle dönerken, çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki tarım arazileri ile diğer konteynerlere sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Bölgedeki vatandaşlar da traktör ve iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.