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Hakkari'de haziran ayında beş metreyi bulan kar: Vatandaşlar akın ediyor

Hakkari'de haziran ayında beş metreyi bulan kar: Vatandaşlar akın ediyor

18:247/06/2026, Pazar
IHA
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3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda yaz mevsimine rağmen beş metrelik kar yığınları bulunuyor.
3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda yaz mevsimine rağmen beş metrelik kar yığınları bulunuyor.

Hakkari'de şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Berçelan Yaylası’nda yaz mevsimine rağmen beş metreye varan kar yığınları ziyaretçilerin ilgisini çekti.. Vatandaşlar bir yandan doğanın tadını çıkarırken diğer yandan piknik yapıp mantar topladı.

Hakkari’de doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşlar, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda 5 metreyi bulan kar yığınlarıyla karşılaştı.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Berçelan Yaylası’na giden doğaseverler, bir yandan doğanın tadını çıkarırken diğer yandan piknik yapıp mantar topladı. Haziran ayına rağmen yüksek kesimlerdeki kar örtüsü, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Beş metrelik karda hatıra fotoğrafı

Yol kenarlarında yer yer 5 metreyi bulan kar yığınlarının yanında fotoğraf çektiren vatandaşlar, Hakkari’nin yüksek rakımlı bölgelerinde dört mevsimin bir arada yaşandığını belirtti.

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Berçelan Yaylası, yaz aylarında da kar manzaralarıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar, eşsiz doğası ve serin havasıyla bölgenin doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.



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