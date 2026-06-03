Yüksekova kırsalında zorlu kurtarma operasyonu: Altı saatlik mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı

Olayın duyulmasının ardından kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Aşağı Ölçekli ve Çukurca köyü muhtarlarıyla birlikte bölgeye giden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ekiplerin sergilediği fedakarlığa dikkati çekti. Başkan Geçirgen, "Bölgemizde ilkbahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımız geçimlerini sağlamak ya da şifalı bitkilerden faydalanmak amacıyla dağlık alanlara yoğun şekilde çıkıyor. Ne yazık ki bugün Aşağı Ölçekli köyümüzün dik ve sarp kırsalında bir vatandaşımızın kayalıklardan düşerek yaralandığı haberini aldık. Durumu öğrenir öğrenmez muhtarlarımızla birlikte arama kurtarma ekiplerine destek olmak için olay yerine koştuk...