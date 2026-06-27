Yaz ortasında kış manzarası: Temmuz ayına günler kala kar tünelleri sosyal medyada gündem oldu

Temmuz ayı sonuna kadar mücadele sürecek





Karla mücadele ekipleri, bölgedeki kar hacminin oldukça yüksek olduğunu belirterek, Yüksekova’nın birçok noktasında yol açma ve genişletme çalışmalarının temmuz ayının sonlarına kadar tüm hızıyla devam edeceğini ifade etti.