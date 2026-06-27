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Yaz ortasında kış manzarası: Temmuz ayına günler kala kar tünelleri sosyal medyada gündem oldu

Yaz ortasında kış manzarası: Temmuz ayına günler kala kar tünelleri sosyal medyada gündem oldu

20:1627/06/2026, Cumartesi
IHA
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, temmuz ayına sayılı günler kalmasına rağmen karla mücadele ekiplerinin zorlu coğrafyadaki yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan, çetin kış şartlarının geride kaldığı bugünlerde bile adeta kıştan kalma görüntülerin yaşandığı İkiyaka Dağları’ndaki Sat Gölleri yolunu ulaşıma açmak için yoğun bir mesai harcıyor.


Kepçe boyunu aşan kar tünelleri


Hava sıcaklıklarının batı illerinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu dönemde, Yüksekova’nın yüksek kesimlerinde yer yer 5 metreye ulaşan kar kalınlığı bulunuyor.

İş makinelerinin boyunu aşan kar kütleleri arasında ilerlemekte güçlük çeken ekipler, adeta kardan tüneller açarak ilerliyor. Kepçenin yetersiz kaldığı ve kar tabakasının sertleştiği alanlarda devreye ekskavatörler giriyor.


Çığ tehlikesine rağmen gece gündüz mesai


Bölgenin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle zaman zaman çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalan karla mücadele ekipleri, her şeye rağmen çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

 Vatandaşların ve yaylacıların mağdur olmaması için cansiparane bir şekilde çalışan ekipler, doğanın sunduğu tüm zorluklara meydan okuyor.

Temmuz ayı sonuna kadar mücadele sürecek


Karla mücadele ekipleri, bölgedeki kar hacminin oldukça yüksek olduğunu belirterek, Yüksekova’nın birçok noktasında yol açma ve genişletme çalışmalarının temmuz ayının sonlarına kadar tüm hızıyla devam edeceğini ifade etti.

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