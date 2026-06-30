Hakkari’de düzenlenen operasyonda 503 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından, Hakkari’de Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7’nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Zehir tacirlerine karşı mücadeleye devam edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7’nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, 503 kilogram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı. Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, 7’nci Hudut Alay Komutanlığımızı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."