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Hakkari’de düzenlenen operasyonda 503 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Hakkari’de düzenlenen operasyonda 503 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

13:5630/06/2026, Salı
IHA
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İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de jandarma ve hudut birliklerinin koordinasyonunda zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 503 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de jandarma ve hudut birliklerinin koordinasyonunda zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 503 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 503 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından, Hakkari’de Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7’nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Zehir tacirlerine karşı mücadeleye devam edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7’nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, 503 kilogram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı. Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, 7’nci Hudut Alay Komutanlığımızı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."



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