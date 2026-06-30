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Ege'de kaçışa geçit yok: Lastik botta 15 düzensiz göçmen yakalandı

Ege'de kaçışa geçit yok: Lastik botta 15 düzensiz göçmen yakalandı

10:5530/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
IHA
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Lastik bottaki 15 düzensiz göçmen yakalandı
Lastik bottaki 15 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-72, KB-87) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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