Taksinin bagajından 2 kaçak göçmen çıktı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir taksiyi uygulama noktasında durdurdu. Aramada, aracın bagaj kısmına gizlenmiş Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, emniyete götürüldü. Sürücü İ.S. ile araçta bulunan R.A., göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, 2 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.