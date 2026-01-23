Yeni Şafak
Taksinin bagajından 2 kaçak göçmen çıktı

11:5823/01/2026, الجمعة
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, 2 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kars'ta polis tarafından durdurulan taksinin bagajında 2 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir taksiyi uygulama noktasında durdurdu. Aramada, aracın bagaj kısmına gizlenmiş Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, emniyete götürüldü. Sürücü İ.S. ile araçta bulunan R.A., göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, 2 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



