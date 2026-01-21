Yeni Şafak
Kars’ta traktörlü seferberlik: Ambulans hastaya ulaştı

00:4221/01/2026, Çarşamba
DHA
Köylüler traktörle yolu açtı, ambulans hastaya ulaştı.
Kars’ın Hacıveli Köyü’nde rahatsızlanan bir vatandaş için yola çıkan ambulans, kar ve tipi nedeniyle ilerleyemedi. Köylülerin traktörle yolu açmasıyla sağlık ekipleri eve ulaştı. İlk müdahalesi yapılan hasta, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kars’ta ihbara üzerine bir köye giden ambulans, traktörün kardan kapanan yolu açmasıyla hastaya ulaştı.

Hacıveli Köyü’nde rahatsızlanan bir vatandaş için ambulans istendi. Ambulans, kar ve tipinin etkisiyle daralan yolda ilerlemekte zorlandı. Köylüler traktörle yolu genişleterek ambulansın geçişini sağladı. Sağlık görevlileri, evine ulaşarak müdahalede bulundukları hasta vatandaşı, hastaneye götürdü.



