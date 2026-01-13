Yeni Şafak
Saman balyalarının arasında 3 kaçak göçmen yakalandı

11:1313/01/2026, Salı
DHA
Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Kars'ta polisin saman yüklü kamyonette yaptığı aramada, balyaların arasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü H.P., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars-Iğdır kara yolundaki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan saman yüklü araçta arama yaptı. Ekipler, saman balyalarının arasına oluşturulan özel bölmede saklanan, Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 3 kişiyi yakaladı. Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Göçmenleri taşıyan kamyonetin sürücüsü H.P., polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan adliyeye sevk edilen H.P., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.





