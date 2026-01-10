Yeni Şafak
Yolcu otobüsü kamyona çarptı: Kazada 9 kişi yaralandı

08:1310/01/2026, Cumartesi
AA
Kars'ta yolcu otobüsünün kamyona çarptığı kazada 9 kişi yaralandı.
Kars'ta yolcu otobüsünün kamyona çarptığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün kargo kamyonuna çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Emre Can Aras idaresindeki 06 EE 0189 plakalı kargo kamyonu, Kars-Erzurum kara yolu Karakurt mevkisinde kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Bu esnada Mehmet Zülküf Çağlayan'ın kullandığı 23 AEV 640 plakalı otobüs de kargo aracına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



#Kars
#Sarıkamış
#Kaza
