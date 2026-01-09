Yeni Şafak
Kuşadası’nda feci kaza: 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

23:219/01/2026, Cuma
IHA
Genç sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan motosikletin kaldırıma çarparak defalarca takla atması sonucu 22 yaşındaki İsmail Demir yaşamını yitirdi. Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AKG 965 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan İsmail Demir (22) hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırıma çarparak defalarca takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan genç sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



