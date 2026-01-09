Kuşadası’nda feci kaza: 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AKG 965 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan İsmail Demir (22) hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırıma çarparak defalarca takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan genç sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.