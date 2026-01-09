İskelede fırtına faciası: İşçiler denize düştü denizde cansız bedeni bulundu

Olay, akşam saatlerinde Kadınlar Denizi mevkiinde Le Blue Hotel’in önündeki iskelede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olumsuz hava şartlarına rağmen yapılan iskele çalışması büyük bir faciaya dönüştü. Fırtına sırasında oluşan dalgalar sonrasında iskeleden denize düşen 3 işçi uzun süre denizde mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler denize düşen Abdullah K., Muharrem D. ve İsmail Dağ’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler Abdullah K.(26) ve Muharrem D.’yi (22) denizden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Denize düşen İsmail Dağ’ın (30) cansız bedeni ise olay yerinden 100 metre ileride bulundu. Yaralı iki işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, Abdullah K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden İsmail Dağ’ın ise cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.