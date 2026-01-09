Yeni Şafak
İskelede çalışırken düşen işçi hayatını kaybetti: Firma sahibi tutuklandı

18:529/01/2026, Cuma
IHA
İskelede çalışan işçi, fırtınada dalgaların etkisiyle denize düştü
Aydın'da olumsuz hava şartlarında çalışan 3 işçi, fırtınada dalgaların etkisiyle denize düştü. Denize düşen işçilerden İsmail Dağ'ın cesedi 100 metre ileride bulundu. Olay sonrası, inşaat firma sahibi Y.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iskelede çalışma yaparken fırtınada dalgaların şiddetiyle denize düşen 3 işçiden 1’i hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan Le Blue Otel sorumlusu Z.A. adli kontrolle serbest bırakılırken, Özkan İnşaat firma sahibi Y.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, dün akşam saatlerinde Kadınlar Denizi mevkiinde Le Blue Hotel’in önündeki iskelede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olumsuz hava şartlarına rağmen yapılan iskele çalışması büyük bir faciaya dönüştü. Fırtınada dalgaların şiddetiyle iskeleden denize düşen 3 işçi uzun süre denizde mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, denize düşen Abdullah K., Muharrem D. ve İsmail Dağ’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler Abdullah K. (26) ve Muharrem D.’yi (22) denizden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Denize düşen İsmail Dağ’ın (30) cansız bedeni ise olay yerinden 100 metre ileride bulundu. Yaralı 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, Abdullah K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden İsmail Dağ’ın ise cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.


İşçilerin çalışma öncesinde fırtına olduğunu ve çalışmak istemediklerini bildirdiği ancak kendilerinden çalışmaların sürdürülmesinin istendiği iddia edildi. Yaşanan olayın ardından Le Blue Otel sorumlusu Z.A. ve iskelede bakım ve yıkım işini yapan Özkan İnşaat’ın sahibi Y.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Z.A. adli kontrol ile serbest bırakılırken, Y.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



