Burdur'da pres makinesine sıkışan işçi yaralandı

Burdur'da bir üretim tesisinde pres makinesine sıkışan işçi yaralandı. Vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edilen Mehmet Ç, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Yeni Sanayi Sitesi'nde kilit parke üretim tesisinde Mehmet Ç'nin (48) vücudu, çalıştığı sırada pres makinesine sıkıştı.
Tesisteki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edilen Mehmet Ç, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
