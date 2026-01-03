Yeni Şafak
Burdur'da pres makinesine sıkışan işçi yaralandı

Burdur'da pres makinesine sıkışan işçi yaralandı

Mehmet Ç'nin (48) vücudu, çalıştığı sırada pres makinesine sıkıştı.
Mehmet Ç'nin (48) vücudu, çalıştığı sırada pres makinesine sıkıştı.

Burdur'da bir üretim tesisinde pres makinesine sıkışan işçi yaralandı. Vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edilen Mehmet Ç, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Yeni Sanayi Sitesi'nde kilit parke üretim tesisinde Mehmet Ç'nin (48) vücudu, çalıştığı sırada pres makinesine sıkıştı.

Tesisteki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edilen Mehmet Ç, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.



