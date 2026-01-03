Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Hakkari’deki maden ocağı şantiyesinde mahsur kalan 8 işçi kurtarıldı

Hakkari’deki maden ocağı şantiyesinde mahsur kalan 8 işçi kurtarıldı

14:483/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Kurtarılan işçiler Şine Dağı bölgesindeki jandarma noktasında misafir edildi.
Kurtarılan işçiler Şine Dağı bölgesindeki jandarma noktasında misafir edildi.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle çalıştıkları maden ocağı şantiyesinde 3 gün mahsur kalan 8 işçi, Karayolları ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılıp güvenli bölgeye alındı.

Kavaklı köyü yakınlarında faaliyetlerini sürdüren maden ocağında çalışan 8 kişi, 3 gün önce bölgede etkili olan kar yağışı ve düşen çığların yolu kapatması nedeniyle şantiyede mahsur kaldı. Yolun açılmasını bekleyen işçiler, yiyecekleri bitince dün yetkilileri arayıp yardım istedi. Karayolları karla mücadele ve jandarma ekipleri, hemen çalışmalara başladı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede çalışma yapan ekipler, kaldıkları şantiyeye ulaşıp, işçileri kurtardı. Kurtarılan işçilerin Şine Dağı bölgesindeki jandarma noktasında misafir edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Maden işçisi Dursun Poyraz, kurtarma çalışmaları ile misafir edilmeleri sürecinde özveri gösteren jandarma ve Karayolları personeline teşekkür etti.



#hakkari
#maden
#maden ocağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card başvurularında son durum: ABD Yeşil Kart (Green Card) başvuruları iptal mi, neden başvuru alınmıyor?