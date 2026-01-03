Yeni Şafak
Toprağın altından servet fışkırdı: 3 bin metre derinlikte bin tondan fazla altın bulundu

11:303/01/2026, Cumartesi
Çin'in Hunan Eyaleti'nde yürütülen jeolojik çalışmalar, madencilik dünyasında heyecan yaratan dev bir keşifle sonuçlandı. Yerin kilometrelerce altında yürütülen sondaj çalışmaları sonucunda, toprağın altından adeta servet fışkırdı. Uzmanların 3 bin metre derinliğe kadar uzandığını öngördüğü dev rezervde, değeri milyarlarla ifade edilen bir potansiyel tespit edildi.

Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu'na bağlı ekiplerin Wangu altın sahasında gerçekleştirdiği incelemeler, dünya gündemine oturan bir rezervi gün yüzüne çıkardı. Yapılan değerlendirmelere göre, yeni keşfedilen yeraltı yatağı bin tondan fazla altın potansiyeli taşıyor. Rezervin tahmini piyasa değerinin ise yaklaşık 600 milyar yuan, yani 3,7 milyar TL seviyesinde olduğu belirtiliyor.

3 BOYUTLU MODELLEME İLE TESPİT EDİLDİ


Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan keşif için sahada on binlerce metreyi bulan sondajlar gerçekleştirildi. Yerin altındaki yapılar, gelişmiş 3 boyutlu modelleme teknikleri kullanılarak analiz edildi. İlk bulgular sahada yüksek potansiyelli bir mineralizasyonun varlığını kanıtlarken, rezervin net büyüklüğünün belirlenmesi için daha kapsamlı ölçümlerin gerektiği ifade edildi.

40'TAN FAZLA ALTIN DAMARI


Elde edilen verilere göre, yerin yaklaşık 2 bin metre derinliğinde 40'tan fazla altın damarı tespit edildi. Bölgedeki jeologlar, mineralleşme yapısının 3 bin metre derinliğe kadar uzanabileceğini öngörüyor.

TON BAŞINA 138 GRAMLIK REKOR TENÖR


Saha çalışmaları sırasında incelenen bazı kaya örneklerinde gözle görülür altın izlerine rastlandığı bildirildi. Uzmanlar tarafından yapılan ölçümlerde, tek bir kesitte ton başına 138 gram gibi oldukça yüksek bir altın tenörü yakalandı. Ancak bu tür lokal yüksek değerlerin, yatağın tamamının aynı ekonomik verimlilikte olduğu anlamına gelmediği vurgulandı.

DERİNLİK ARTTIKÇA MALİYET KATLANIYOR


Uzmanlar, bir madenin işletilebilir olması için sadece tenörün yeterli olmadığını; damar kalınlığı, süreklilik ve çıkarma koşullarının da kritik rol oynadığını hatırlattı. Özellikle derinlik arttıkça ortaya çıkan yüksek ısı, su basıncı ve havalandırma zorluklarının üretim maliyetlerini ciddi oranda artırdığına dikkat çekildi.

BÖLGE ALTIN KUŞAĞINDA YER ALIYOR


Wangu altın sahasının bulunduğu kuzeydoğu Hunan bölgesi, halihazırda Çin'in en önemli altın kuşaklarından biri olarak kabul ediliyor. Bu dev keşiften önce de bölgedeki toplam altın kaynaklarının 315 tonun üzerinde olduğu biliniyordu.

