Toprağın altından servet fışkırdı: 3 bin metre derinlikte bin tondan fazla altın bulundu

Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu'na bağlı ekiplerin Wangu altın sahasında gerçekleştirdiği incelemeler, dünya gündemine oturan bir rezervi gün yüzüne çıkardı. Yapılan değerlendirmelere göre, yeni keşfedilen yeraltı yatağı bin tondan fazla altın potansiyeli taşıyor. Rezervin tahmini piyasa değerinin ise yaklaşık 600 milyar yuan, yani 3,7 milyar TL seviyesinde olduğu belirtiliyor.