Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana'da yağmur kazaya yol açtı: Otomobil dört araca çarptı

Adana'da yağmur kazaya yol açtı: Otomobil dört araca çarptı

00:2310/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada sürücü Selhatin D. hafif yaralanırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Otomobil sürücüsü Selhatin D.'nin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Selhatin D. yönetimindeki 34 NJK 219 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Selhatin D., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Adana
#Kaza
#Yağmur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit artış oranları açıklandı 2026: Konut ve arsa ödemeleri ne kadar oldu? TOKİ taksit artış oranı yüzde kaç?