Parasını ödediği evi alamayınca müteahhidin oğlunu öldürüp yaşamına son verdi

19:206/01/2026, Salı
DHA
Adana'da inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı aynı silahla kendini vurdu
Adana'da Soner Sucu, R.Y.'ye ait inşaat şirketinden ev alabilmek için 10 ay boyunca para ödemesine rağmen evini teslim alamayınca Y.'nin şirketine gitti. Soner Sucu ile müteahhittin oğlu Ramazan Can Yıldırım ile aralarında çıkan tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle Sucu, önce Yıldırım'ı ardından kendi başına ateş ederek intihar etti.

Adana'da Soner Sucu (32), 10 yıl boyunca ödemesini yaptığı evi teslim alamadığını öne sürdüğü müteahhidin oğlu Ramazan Can Yıldırım'ı (33) tabanca ile öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi'nde bir inşaat şirketinde meydana geldi. İddiaya göre; Soner Sucu, R.Y.'ye ait inşaat şirketinden ev almak için 10 yıl boyunca ödeme yaptı. Ancak aradan geçen sürede hala evini teslim alamayan Soner Sucu, R.Y.'e ait inşaat şirketine gitti. Burada, Soner Sucu ile müteahhittin oğlu Ramazan Can Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Sucu, tabanca ile önce Ramazan Can Yıldırım'ın, ardından da kendi başına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soner Sucu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralanan Ramazan Can Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım da hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



