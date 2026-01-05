Yeni Şafak
Akraba kavgası kanlı bitti: Kuzenini tüfekle öldürdü

00:305/01/2026, Pazartesi
IHA
Akraba kavgası cinayetle sonuçlandı.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tüfekle vurulan 43 yaşındaki Kerim Arslan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir şahıs, kuzenini tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Aktaş köyünde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada H.O.A., tarafından ateşlendiği iddia edilen tüfekten çıkan mermiler, H.O.A’nın kuzeni olduğu öğrenilen 43 yaşında Kerim Arslan’a, isabet etti. Ağır yaralanan Kerim Arslan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Arslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kuzeni tarafından vurularak ölen Arslan’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Adıyaman
#Kahta
#Cinayet
