Adıyaman'ın Besni ilçesinde kara saplanan ambulanstaki 2 diyaliz hastasını UMKE kurtardı.
Besni ilçesi Suvarlı beldesinde oturan diyaliz hastaları Nazmiye Y. ve Fatma T., fenalaşınca yakınları durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, 2 hastayı ambulansla aldı.
Dönüş yolunda ambulans yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı.
Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen UMKE ekipleri, paletli araçla Fatma T. ile Nazmiye Y.'yi alıp, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.