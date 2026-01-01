Yeni Şafak
Kara saplanan ambulanstaki 2 diyaliz hastasını UMKE kurtardı

16:331/01/2026, Perşembe
DHA
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kara saplanan ambulanstaki 2 diyaliz hastasını UMKE kurtardı.

Besni ilçesi Suvarlı beldesinde oturan diyaliz hastaları Nazmiye Y. ve Fatma T., fenalaşınca yakınları durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. 

İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, 2 hastayı ambulansla aldı. 

Dönüş yolunda ambulans yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı.

 Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen UMKE ekipleri, paletli araçla Fatma T. ile Nazmiye Y.'yi alıp, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

#UMKE
#kar
#Adıyaman
#Diyaliz Hastası
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

