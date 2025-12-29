Adıyaman'da bulundu 1800 yıllık: İlk kez karşılaştığımız nitelikte bir yapı! Yaban keçisi başı kabartması bulunuyor

Yaban keçisi başı kabartması bulunuyor





Alkan, bulunan mezar odasının içinde bazı kabartmaların zamanla tahrip olduğunu, bazılarının ise günümüze ulaştığını belirterek, şu bilgileri verdi:





"Girişin tam karşısında yer alan kemerli mezarın içerisinde 6 yaban keçisi başı kabartması bulunuyor. Bu figürlerin girlandlarla (yarım çelenk görünümlü bezeme) birbirine bağlandığı görülüyor ayrıca bu kabartmaların üst kısmında istiridye motifleri yer alıyor. Bu motifler ölümsüzlüğü simgeliyor. Ne yazık ki bu süslemelerin bir bölümü zamanla tahrip olmuş durumda. Mezar odasının sağ ve sol bölümlerinde ise kandil yakıldığı ve sunuların bırakıldığı nişler (oyuk) tespit ettik."