Feci olayı yemek getiren komşu ortaya çıkardı

20:0731/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Adıyaman'da evinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadına yemek getiren komşusu, kapıya cevap alamayınca durumu kontrol etmek istedi. Kapının açılmasıyla birlikte evin içinde yoğun dumanla karşılaşan komşu, yaşlı kadını yerde hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbondioksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Hafize Bostancı’ya yemek getiren komşusu, kapıya cevap alamayınca durumu kontrol etmek istedi. Kapının açılmasıyla birlikte evin içinde yoğun dumanla karşılaşan komşu İ.K., Hafize Bostancı’yı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesi yapılan Hafize Bostancı, Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Hafize Bostancı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



