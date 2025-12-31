Feci olayı yemek getiren komşu ortaya çıkardı

Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Hafize Bostancı’ya yemek getiren komşusu, kapıya cevap alamayınca durumu kontrol etmek istedi. Kapının açılmasıyla birlikte evin içinde yoğun dumanla karşılaşan komşu İ.K., Hafize Bostancı’yı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesi yapılan Hafize Bostancı, Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Hafize Bostancı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.