Beş kişinin ölümden döndüğü kazada iki yaralı

00:4522/12/2025, Pazartesi
IHA
Otomobil ile kepçenin çarpıştığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.
Otomobil ile kepçenin çarpıştığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Adıyaman'da bir otomobil, aniden yola çıkan kepçe ağzına çarptı. Meydana gelen kazada otomobil içerisindeki beş kişi adeta ölümden dönerken iki kişi yaralandı.

Adıyaman’da otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu 5 kişi ölümden döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus S., idaresindeki 80 AFM 807 plakalı otomobil, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Koçali Köyü yakınlarında aniden yola çıkan kepçe ağzına çarptı. Meydana gelen kazada otomobil içerisindeki 5 kişi adeta ölümden döndü. Otomobilin tavan kısmı paramparça olurken kazada sürücü Yunus S., ile Mustafa S., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



