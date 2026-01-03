Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Husumetlisini sitenin bahçesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Husumetlisini sitenin bahçesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü

00:253/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da T.A., sitenin bahçesinde husumetlisi Sinan K.’yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Boynuna isabet saçmalarla ağır yaralanan Sinan K., ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. T.A., iddiaya göre site bahçesinde husumetlisi Sinan K.’ye pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Boynuna isabet saçmalarla ağır yaralanan Sinan K., ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli T.A., polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

Cinayet şüphelisini emniyette sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.




#Diyarbakır
#Husumet
#Cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ, bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı...