Elazığ-Diyarbakır karayolu ağır taşıt trafiğine kapatıldı
Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ-Diyarbakır karayolunun 45-78. kilometreleri arasının ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Bu çerçevede karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elazığ-Diyarbakır Yolu’nun 45-78. kilometreleri arasının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.
#Elazığ
#Diyarbakır
#yol