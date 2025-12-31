Yeni Şafak
Elazığ-Diyarbakır karayolu ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Elazığ-Diyarbakır karayolu ağır taşıt trafiğine kapatıldı

31/12/2025, Çarşamba
IHA
Elazığ-Diyarbakır karayolu ağır taşıt trafiğine kapatıldı
Elazığ-Diyarbakır karayolu ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ-Diyarbakır karayolunun 45-78. kilometreleri arasının ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bu çerçevede karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elazığ-Diyarbakır Yolu’nun 45-78. kilometreleri arasının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.




