Elazığ-Diyarbakır karayolu ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Bu çerçevede karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elazığ-Diyarbakır Yolu’nun 45-78. kilometreleri arasının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.