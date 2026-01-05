Yeni Şafak
Adana’da buzlanma nedeniyle kayan ambulans şarampole düştü

Adana’da buzlanma nedeniyle kayan ambulans şarampole düştü

21:385/01/2026, Pazartesi
DHA
Buzlanma nedeniyle ambulans sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti
Buzlanma nedeniyle ambulans sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Adana'da hasta alamaya giden ambulans, buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken ölen ya da yaralanan olmadı.

Adana'nın Feke ilçesinde hasta almaya giden ambulans, buzlanma nedeniyle kayarak şarampole düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, gündüz saatlerinde Geçirimoluk Değirmendere mevkisinde meydana geldi. Hasta almaya giden ambulans, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans, kayarak şarampole düştü. Ambulanstaki sağlık personeli kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.




