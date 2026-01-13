Kars’ta kar ve tipiden göz gözü görmüyor

Kars genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle toplam 89 köy yolunda ulaşım tamamen kesildi. İl Özel İdaresi’nden verilerine göre, Merkez’de 5, Arpaçay’da 1, Sarıkamış’ta 27 Selim’de 42 ve Susuz’da 14 olmak üzere toplam 84 köyün Kars ile bağlantısı kesildi.