Kars'ta metruk binada saklanan 14 kaçak göçmen yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi. 3 ekip ve 15 personelin katılımı ile düzenlenen 'Kalkan-1' huzur uygulamasında; metruk binalar, parklar, umuma açık eğlence mekanları, otobüs terminali, tren garı, havalimanı ve sanayi bölgesi gibi noktalar didik didik arandı.