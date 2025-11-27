Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Kaçmak için inşaatta gizlenen 28 kaçak göçmen yakalandı

Kaçmak için inşaatta gizlenen 28 kaçak göçmen yakalandı

12:4627/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Ekipler, aralarında 4 çocuğunda bulunduğu 28 kaçak göçmeni yakaladı.
Ekipler, aralarında 4 çocuğunda bulunduğu 28 kaçak göçmeni yakaladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir inşaatta Yunan adalarına kaçma hazırlığı içinde olan 28 kaçak göçmen, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, önceki gün saat 01.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'nde bir inşaat içerisinde kaçma hazırlığı içinde olan kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, aralarında 4 çocuğunda bulunduğu 28 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.



#Muğla
#Bodrum
#Göçmen
#Sahil Güvenlik ekipleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dolar 2026'da ne kadar olacak, dolar düşecek mi? ABD’li dev bankadan dolar kuru tahmini geldi