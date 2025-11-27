Kaçmak için inşaatta gizlenen 28 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, önceki gün saat 01.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'nde bir inşaat içerisinde kaçma hazırlığı içinde olan kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı.