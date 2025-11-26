Yeni Şafak
İzmir'de göçmen botu battı: Can kaybı var

17:2426/11/2025, Çarşamba
DHA
İzmir'de göçmen botu battı
İzmir'de göçmen botu battı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı. 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kurtarıldı.

İzmir, Karaburun ilçesi açıklarında, dün saat 23.45'te kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbarla bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi.


Sahil Güvenlik ekipleri, 1 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. 17 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda denizde kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi için bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.


