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Didim'de göçmen botu battı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında botları su alan 10 düzensiz göçmen kurtarıldı, kayboldukları değerlendirilen 21 kişiyi arama çalışması başlatıldı, üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

17:26 . 11/03/2023 السبت
AA
Sahil Güvenlik gemisi ve 2 Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik gemisi ve 2 Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, saat 06.20’de, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi üzerine harekete geçildi.

Sahil Güvenlik gemisi ve 2 Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yarı batık haldeki lastik bottan 1'i çocuk 10 düzensiz göçmen kurtarılarak, Didim Liman’ında sağlık personeline teslim edildi.

Üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ekipler kayıp olduğu değerlendirilen 21 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama- kurtarma çalışması başlattı. 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

  • TRT Haber muhabiri Hüseyin Çalışkan, canlı yayında olayla ilgili şu bilgileri aktardı:
  • "Didim'de yine bir Göçmen faciası yaşandı. Didim'den lastik botla denize açılan göçmenlerin bulunduğu lastik bot su alarak batmaya başladı. Sahil Güvenlil Komutanlığı ekipleri olaya müdahale etti. 10 düzensiz göçmen kurtarılırken kayıp olduğu düşünülen 21 kişiyi arama çalışması başlatıldı. 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Faciada hayatını kaybeden 3 göçmenden birinin hamile olduğu bilgisine ulaştık. 1'i çocuk 10 kişi kurtarıldı. Kayıp göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor."

#bot
#didim
#göçmen
#lastik bot
16 dakika önce
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Didim'de göçmen botu battı
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