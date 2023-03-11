Didim'de göçmen botu battı

İngiltere'de Twitter üzerinden hükümetin göçmen politikasını eleştiren BBC sunucusu Gary Lineker, kadar görevinden alındı. Lineker, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın ülkeye gelen düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik yasa taslağıyla ilgili, "Bu, Almanya'nın 1930'lu yıllarda kullandığından farklı bir dil değil ve en savunmasız insanlara yönelik ölçülemeyecek kadar acımasız bir politika fakat ben mi sınırları aşıyorum?" ifadesini kullanmıştı.