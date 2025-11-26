Bagajı bile göçmenlerle doldurmuş: Üç organizatör tutuklandı

Hatay’da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda iki araçta 12 göçmen yakalandı. Araçların bagajlarından dahi kaçak göçmen çıkarken, gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.

1 /4 Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2 /4 23 Kasım’da Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan iki araçta 12 kaçak göçmen yakalandı.

3 /4 Araçların bagajlarından dahi kaçak göçmen çıkarken, göçmenleri tıka basa otomobile doldurup kaçırmaya çalışan 3 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.