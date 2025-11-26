Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Bagajı bile göçmenlerle doldurmuş: Üç organizatör tutuklandı

Bagajı bile göçmenlerle doldurmuş: Üç organizatör tutuklandı

14:1126/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Hatay’da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda iki araçta 12 göçmen yakalandı. Araçların bagajlarından dahi kaçak göçmen çıkarken, gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

23 Kasım’da Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan iki araçta 12 kaçak göçmen yakalandı. 

Araçların bagajlarından dahi kaçak göçmen çıkarken, göçmenleri tıka basa otomobile doldurup kaçırmaya çalışan 3 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Hatay
#Bagaj
#Mahkeme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hurda Araç Teşviki Son Duyurular 2025: ÖTV Muafiyeti, Yerli Araç Desteği Başvuru, 20 Yaş Üstü Araç Teşviki Şartları Sıralı Liste