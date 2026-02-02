Sahil Güvenlik Çanakkale’de 22 kaçak göçmeni yakaladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu ’KB-119’ tarafından durdurulan lastik botta 10’u çocuk olmak üzere 22 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.