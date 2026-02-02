Yeni Şafak
Sahil Güvenlik Çanakkale’de 22 kaçak göçmeni yakaladı

21:302/02/2026, Pazartesi
IHA
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botta bulunan 10’u çocuk 22 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu ’KB-119’ tarafından durdurulan lastik botta 10’u çocuk olmak üzere 22 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.


#Çanakkale
#göçmen
#Sahil Güvenlik
