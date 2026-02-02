Yeni Şafak
Sahil Güvenlik İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmeni yakaladı

21:192/02/2026, Pazartesi
AA
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 2’si çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 2'si çocuk 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


#İzmir
#göçmen
#Sahil Güvenlik
