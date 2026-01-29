Erzurum'da mahallelinin yönlendirmesiyle 10 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Mahallede yaşayan Adem Çınar, yakaladıkları göçmenin aç olduğunu anladıklarını ve polise teslim etmeden önce karnını da doyurduklarını söyledi.
Ilıca Mahallesi Ferah Cami Sokak'ta, daha önce Kur'an kursu olarak kullanılan bir binada ses duyan ve girişte çok sayıda ayakkabı gören mahalleli durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, içeride düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.
Polisi görünce binanın arka camını kırarak kaçan göçmenler, mahalle halkının yönlendirmesiyle saklandıkları metruk bir binada ve karlı arazide yakalandı.
Düzensiz göçmenin ayaklarının çıplak olduğunu fark eden bir vatandaş, Afganistan uyruklu kişiye evinden getirdiği çorabı giydirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yakalanan 10 düzensiz göçmeni işlemleri için polis merkezine götürdü.
Polise teslim etmeden önce yemek verdiler
Mahallede yaşayan Adem Çınar, yakaladıkları göçmenin aç olduğunu anladıklarını ve polise teslim etmeden önce karnını da doyurduklarını söyledi.