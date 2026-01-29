Erzurum'da mahallelinin yönlendirmesiyle 10 düzensiz göçmen yakalandı

"Afganlar 3 gündür mahallemizde ikamet ediyorlarmış, bu mahallede boş ev olduğunu bilen var ki bunları buraya getirmiş. Caminin kömür ve odununu yakmışlar, ayakkabıların burada çok olduğunu görünce ve mahalleden olmadıklarını anlayınca kolluk kuvvetlerini arayıp, şikayette bulunduk, gelip topladılar. Kursun arka camını kırıp bu karda kışta yalın ayak kaçmışlar, mont ayakkabı ve yiyecekleri de orada kalmış."