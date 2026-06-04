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Hakkari'de zehir tacirlerine darbe: Onlarca kilo ele geçirildi

Hakkari'de zehir tacirlerine darbe: Onlarca kilo ele geçirildi

00:284/06/2026, Perşembe
AA
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Operasyonda 100 parça halinde skunk ele geçirildi.
Operasyonda 100 parça halinde skunk ele geçirildi.

Hakkari'de narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 58 kilo 900 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda 100 parça halinde bulunan uyuşturucu maddeye el konuldu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 58 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda 100 parça halinde 58 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı.



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