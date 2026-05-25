Mayıs ayında altı metrelik kar: Hakkari’de akılalmaz manzara, kar duvarları arasında ulaşım mücadelesi sürüyor

19:2925/05/2026, Pazartesi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar adeta tünelleri andırdı.

Yüksekova ilçesinde mayıs ayına yaklaşılırken kardan oluşan tüneller hayret içinde bırakırken, karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. 

 Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan Doski bölgesi, İkiyaka Dağları ve Mergezer Yaylası yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kardan oluşan tüneller ve 6 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. 

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor.

