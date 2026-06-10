Hakkari’de Zap suyuna düşen şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Hakkari-Van karayolu Erziki Köprüsü civarında meydana geldi. Cesur Yaşar isimli şahsın suya düştüğü bilgisi üzerine, sağlık, jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti.