Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Hakkari’de Zap suyuna düşen şahıs hayatını kaybetti

Hakkari’de Zap suyuna düşen şahıs hayatını kaybetti

00:1810/06/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Zap suyuna düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Hakkari-Van karayolu Erziki Köprüsü civarında meydana geldi. Cesur Yaşar isimli şahsın suya düştüğü bilgisi üzerine, sağlık, jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti.

Ekiplerin dere içerisinde gerçekleştirdiği arama ve tarama faaliyetleri neticesinde Yaşar’a ulaşılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulans ile Hakkâri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşar’ın cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmesi beklenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Hakkari
#Van
#Zap suyu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 Aldın Aldın 11 Haziran 2026 kataloğu: Bu perşembe hangi ürünler var? Elektronikten deniz ürünlerine tam liste