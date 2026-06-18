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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

07:5918/06/2026, Perşembe
DHA
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14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve geçmiş dönemde örgüt mensubu olarak faaliyet gösteren El Kaide terör örgütü yanlısı olarak sosyal medyada paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


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