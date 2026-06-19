Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: Takla atan ATV'de öldü

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Orhan Kara, kurtarılamadı. Kentin sevilen esnaflarından olan Kara, ilçede toprağa verildi. Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kaldırımda duran köpeğin, park halindeki 2 otomobilin arasından yola fırladığı, sürücü Orhan Kara’nın manevra yapıp ATV’siyle takla attığı, köpeğin de bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.