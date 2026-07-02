Egzoz parçasından F-16'ya: Herkes hurda sanıyordu, şimdi yok satıyor

Topatar, sanayideki motosiklet ve oto tamircilerini tek tek dolaşarak hurda parçalar topladığını belirterek, "Onlardan piston, zincir, supap, eksantrik ve eksantrik kayışı gibi hurda parçaları topluyorum. Sonra bunları yavaş yavaş birleştiriyorum. Bana 'Ne yapıyorsun?' diyorlar, ben de 'Sanat eseri yapıyorum.' diyorum." ifadelerini kullandı.





Maket yapmak zaman aldığı için genellikle mesaiden sonraya bıraktığını vurgulayan bir çocuk babası Topatar, bazen bir çalışmayı 3-4 günde tamamlayabildiğini aktardı.