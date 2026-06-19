Mersin’de tırın dorsesi kırıldı: Balık atıkları yola döküldü

Mersin'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir balık işleme tesisinden Muğla'ya gönderilmek üzere yüklenen balık atıklarını taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AFG 875 plakalı tırın dorsesinde, D-400 kara yolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle kırılma meydana geldi.