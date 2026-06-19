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Mersin’de tırın dorsesi kırıldı: Balık atıkları yola döküldü

Mersin’de tırın dorsesi kırıldı: Balık atıkları yola döküldü

14:0019/06/2026, Cuma
AA
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Mersin'de feci kaza.
Mersin'de feci kaza.

Mersin'in Silifke ilçesinde, dorsesinin bir bölümü kırılan tırdaki balık atıkları yola saçıldı.

Mersin'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir balık işleme tesisinden Muğla'ya gönderilmek üzere yüklenen balık atıklarını taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AFG 875 plakalı tırın dorsesinde, D-400 kara yolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle kırılma meydana geldi.

Kırılma nedeniyle dorsede bulunan balık atıkları yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yola saçılan balık atıkları nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.



#Balık atığı
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