Aydın’da ilginç kaza: Traktörün römorkundan yol kenarındaki adamın üzerine balya düştü

Bu arada römorktan düşen yaklaşık bir ton ağırlığındaki balyaların altında kalan talihsiz vatandaşın kurtarılması için çevredekiler ve 112 ekipleri seferber oldu. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralının vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirlendi.







