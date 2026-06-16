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Tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

20:5116/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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İçişleri Bakanlığı, Bora Balcıoğlu'nu görevden uzaklaştırdı.
İçişleri Bakanlığı, Bora Balcıoğlu'nu görevden uzaklaştırdı.

Silivri Belediyesindeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

"Geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı"

İçişleri Bakanlığı, soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Balcıoğlu'nun, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/6249 sayılı dosyasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Rüşvet Alma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.



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