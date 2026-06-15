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Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması: Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması: Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

07:5715/06/2026, Pazartesi
DHA
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Silivri Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 17 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.
Silivri Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 17 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Silivri Belediyesi'nde bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri/kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu belirlendi. Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin TL kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldı. Çalışmalar sonucunda , 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma', 'rüşvet alma-verme', 'irtikâp', 'nüfuz ticareti', 'görevi kötüye kullanma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'imar kirliliğine neden olma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında, eylemlerin örgütlü yapı içerisinde işlendiği, örgütün kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirilen Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte hareket ettiği belirtilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 12 Haziran Cuma günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Aykut Batur, Özel Kalem Müdürü Aşkın K. İbrahim K., Mustafa D., Serdar T., Yalçın T., Adem K., Ayla C., Yavuz D., Nihat N. S., Murat T., Gökhan T., Naci A., ve Adem T. gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Şüpheliler sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.





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