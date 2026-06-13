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450 bin doları başkanın eline saymış

450 bin doları başkanın eline saymış

04:0013/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
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Bora Balcıoğlu
Bora Balcıoğlu

Rüşvet ve usulsüzlükle anılan CHP’li belediyelere Silivri de eklendi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Belediyesi'ne personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler tespit etti.

17 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Talimat üzerine dün sabah harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Aykut Batur, Belediye Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar, şoförü Serdar Tuna, eski CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür ve Belediye Zabıta Memuru Mustafa Demirayak’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheliyi gözaltına alındı. Ekipler belediye binasında arama gerçekleştirdi.

ARSAYA ÇÖKÜP SATMIŞLAR

Yapılan incelemelerde öne çıkan bazı rüşvet alımı, yolsuzluk ve usulsüzlükler şöyle:

* Balaban Mahallesi’ndeki 5368 metrekarelik şahıs arazisi yeşil alana çevrilip daha sonra sanayi arsası yapıldı. Ardından yan tarafındaki İkitelli Silivri Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne ihale edilip 21,5 milyon TL gibi düşük bir bedele satıldı.

* İskan şartını karşılamayan 3 villaya rüşvet karşılığı iskan verildi. Kaçak yapı yapan firmadan 300 bin TL alındı ve herhangi bir işlem yapılmadı, kaçak yapılara da göz yumuldu.

* Dosyanın şüphelisi olan bir müteahhit, iş yeri iskanı için doğrudan belediye başkanına elden 450 bin dolar verdiğini anlattı. 2 bin doları ayırdığını belirten müteahhit, başkan saydıktan sonra paranın eksik olduğunu belirtmesi üzerine, ayırdığı 2 bin doları da verdiğini söyledi. Araştırmalarda banka hesap hareketleri incelendi. O tarihte dolar cinsinden nakit çekimi tespit edildi.

* İlçede faaliyet gösteren kafe işletmecisi, 5 yıllık işletme hakkı alabilmek için Balcıoğlu’nun bilgisi dahilinde eski CHP İlçe Başkanı’na parti binasında siyah kutu içinde 40 bin 200 avro verdiğini anlattı.

* Belediye, zabıta memuru alımında bile para istemiş. 4 kişiden 400 bin TL rüşvet istenmiş. Hepsi alım öncesi 200’er bin TL vermiş. 3’ü işe giremeyince, ödedikleri para belediye çalışanları ve onların akrabalarının hesapları üzerinden parça parça iade edilmiş.

Lüks içinde yaşıyor

Öte yandan Balcıoğlu’nun Silivri Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığında önemli derecede artış tespit edildi.

Kılıçdaroğlu heyet görevlendirdi

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesine yönelik operasyonla ilgili heyet görevlendirdi. Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili olarak Genel Başkan Yardımcısı Av. Hasan Efe Uyar başkanlığında bir heyet görevlendirdi. MYK toplantısının ardından İstanbul’a hareket eden Genel Başkan Yardımcısı Av. Hasan Efe Uyar başkanlığındaki heyetin, sürecin hukuki boyutuna ilişkin bilgi alacağı ve gelişmeleri yakından takip edeceği bildirildi.


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