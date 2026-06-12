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Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği düştü

Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği düştü

10:1012/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
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Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği düştü

Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği düştü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM'deki grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği düştü

Ünvanları kaldırıldı

CHP'de yeni gelişme yaşandı! Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düştü. TBMM'nin resmi internet sitesinde grup başkanvekillikleri ünvanları kaldırıldı

MYK'dan 9 isim için ihraç talebi çıkmıştı

Salı günü yaşanan grup toplantısı gerilimi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu parti MYK'sını topladı. Bu toplantıdan Özgür Özel'e yakın 9 isim için ihraç talebi çıktı. İhracı istenen isimler Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba'ydı…

CHP Sözcüsü Müslim Sarı '9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu yönetiminin hamlesi sonrası CHP'de istifa depremi yaşandı. Parti Meclisi'nden 28 isim istifasını açıkladı. Sevgi Kılıç, Selin Sayek Böke, Erbil Aydınlık, Ednan Arslan, Zeynel Emre, Yunus Emre, Gökçe Gökçen, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Süha Okay, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Emre Yılmaz, Gökhan Zeybek, Hüseyin Yaşar, Ayşe Eser Danışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Fethi Açıkel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Aysu Bankoğlu ve Yaşar Seyman Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı.


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