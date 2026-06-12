Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği düştü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM'deki grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği düştü

CHP'de yeni gelişme yaşandı! Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düştü. TBMM'nin resmi internet sitesinde grup başkanvekillikleri ünvanları kaldırıldı

MYK'dan 9 isim için ihraç talebi çıkmıştı

MYK'dan 9 isim için ihraç talebi çıkmıştı

Salı günü yaşanan grup toplantısı gerilimi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu parti MYK'sını topladı. Bu toplantıdan Özgür Özel'e yakın 9 isim için ihraç talebi çıktı. İhracı istenen isimler Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba'ydı…