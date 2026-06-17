İzmir Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 6 gözaltı: 500 bin liralık rüşvet parası Veli Ağbaba'ya gönderildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Seferihisar Beldiyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasının 2. dalga operasyonunda Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz da gözaltına alındı. Akyılmaz’ın 500 bin TL rüşvet aldığı iddia ediliyor.