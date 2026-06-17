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İzmir Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 6 gözaltı: 500 bin liralık rüşvet parası Veli Ağbaba'ya gönderildi

İzmir Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 6 gözaltı: 500 bin liralık rüşvet parası Veli Ağbaba'ya gönderildi

09:1317/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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Seferihisar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ve Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltına alındı.
Seferihisar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ve Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltına alındı.

İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz oldu. Akyılmaz'ın 500 bin lira rüşvet alarak Ağbaba'ya gönderdiği MASAK raporuyla tespit edildi.

İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltına alındı.

500 BİN TL'LİK ÖDEME VELİ AĞBABA'YA GİTTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Seferihisar Beldiyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasının 2. dalga operasyonunda Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz da gözaltına alındı. Akyılmaz’ın 500 bin TL rüşvet aldığı iddia ediliyor.

MASAK raporunda danışman Özlem Akyılmaz’ın rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin TL’lik ödemeyi Veli Ağbaba’ya gönderdiği tespit edildi




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